Андерлехт и Брюгге поделили очки: неудачный матч для Соболя

Эдуард Соболь провел на поле весь матч. В конце встречи украинский защитник допустил ошибку, которая превратилась во взятие ворот.

Гости открыли счет на 15-й минуте. Результативный удар удался Матсу Ритсу, который воспользовался подарком от голкипера Андерлехта.

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Брюссельская команда отыгралась, правда, сделала это через час игрового времени. Бенито Раман, который только вышел на поле, убежал по флангу Соболя, выиграл позицию и пробил с острого угла – 1:1.

В запасе хозяев весь поединок провел Богдан Михайличенко.

Брюгге делит первое место с Сент-Жиллуазом – у них по 19 очков. Андерлехт идет на седьмой строчке с 16 пунктами.

Чемпионат Бельгии, 10 тур

Андерлехт – Брюгге 1:1

Голы: Раман, 75 – Ритс, 15.