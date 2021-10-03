Гості відкрили рахунок на 15-й хвилині. Результативний удар вдався Матсу Рітсу, який скористався подарунком від голкіпера Андерлехта.

Читайте також Вилучення і два пенальті: Макаренко і Петряк стали свідками гри нервів у чемпіонаті Угорщини

Брюссельська команда відігралася, щоправда, зробила це через годину. Беніто Раман, який тільки-но вийшов на поле, втік по флангу Соболя, виграв позицію і пробив з гострого кута – 1:1.

У запасі господарів весь поєдинок провів Богдан Михайліченко.

Брюгге ділить перше місце з Сент-Жиллуазом – у них по 19 очок. Андерлехт йде на сьомій сходинці з 16 пунктами.

Чемпіонат Бельгії, 10 тур

Андерлехт – Брюгге 1:1

Голи: Раман, 75 – Рітс, 15.