У неділю, 21 листопада, мадридський Реал на виїзді зіграє проти Гранади. На воротарській позиції "вершкових" планується ротація.

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Головний тренер команди Карло Анчелотті викликав українця Андрія Луніна на особисту бесіду. Він попросив талановитого голкіпера ретельно готуватися до матчу, адже в неділю саме він займе місце у воротах зі стартових хвилин.

Здоров'я основного кіпера Реала Тібо Куртуа викликає занепокоєння медиків, але існує ймовірність, що бельгієць таки зможе зіграти.

Нагадаємо, Лунін є гравцем Реала з літа 2018 року, але досі не зіграв у Ла Лізі жодного матчу. Його контракт з "вершковими" розрахований до 2024 року.