Амбиции или опыт – кого вы хотите видеть во главе сборной Украины: опрос

Уже в понедельник, 9 августа, состоится заседание исполкома УАФ, после которого станет известно имя преемника Андрея Шевченко в сборной Украины. На вакантное место есть сразу несколько кандидатов, каждый из которых имеет свое видение развития команды.

Если проанализировать информацию, которая звучала в СМИ, то реальных кандидатов на тренерский мостик национальной команды есть 3: Сергей Ребров, Мирон Маркевич, Алексей Михайличенко. Еще звучало имя Юргена Клинсманна, но президент УАФ Андрей Павелко отметил, что тренером будет украинец. Хотя вариант с этим специалистом тоже довольно неплохой.

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Давайте подумаем, какое развитие ждет желто-синюю команду при назначении каждого из этих кандидатов.

Сергей Ребров

Молодой тренер подтвердил свою квалификацию "золотым дублем" Динамо и тремя подряд чемпионствами Ференцвароша. Кроме того, венгерская команда классно показала себя в матчах Лиги чемпионов с именитым Ювентусом. Пусть вояжи на Ближний Восток никого не вводят в заблуждение – Ребров умеет работать и добиваться результата.

Ребров – перспективный тренер / Фото Динамо Київ

Команды Реброва исповедуют атакующий и комбинационный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку. Этот стиль сборной стал бы классным продолжением итальянской линии Шевченко. Также Ребров умеет доверять молодежи, что является важным элементом развития команды. Не факт, что ему удастся исправить неудачный старт в квалификации ЧМ, но по крайней мере игра сборной будет зрелищной. Единственная преграда на пути Реброва – контракт с Аль-Айном, разорвать который не слишком легко.

Мирон Маркевич

Именитый тренер давно мечтает снова возглавить сборную. Его опыт и авторитет могут стать хорошим "бустом" для сборной. Главную ставку Маркевич будет делать на проверенных исполнителей, молодежи нужно будет прыгать выше головы, чтобы получить место в старте. Украина будет играть стабильно, сосредоточившись прежде всего на результате.

Опыт Маркевича может стать спасительным / Фото УАФ

Вопрос – продолжительность контракта. Вряд ли Маркевич позволит, чтобы последним витком его карьеры стал провал в квалификации на чемпионат мира 2022 года. Финал ЛЕ с Днепром в биографии выглядит лучше. Вместе с тем есть сомнения, сможет ли сборная развиваться при длительной работе Маркевича. На короткую перспективу – один из лучших вариантов, на длинной дистанции могут быть пробелмы.

Алексей Михайличенко

Человек, который готов на любые условия УАФ, чтобы работать тренером сборной. Человек, которым в Динамо всегда затыкали тренерское место, пока искали лучшего специалиста.

Михайличенко может стать промежуточным вариантом / Фото Динамо Київ

Кроме того, специалиста часто обвиняли в отсутствии идей и бесхарактерности. В случае его назначения УАФ придется выслушать большое количество критики и сарказма. Команды Михайличенко никогда не впечатляли, поэтому не хотелось бы это подтверждать на сборной, особенно во время подъема.

Иностранный специалист

Увидеть в сборной именитого иностранца было бы интересно. Тот самый Клинсманн привел Германию к "бронзе" ЧМ-2006. Внимание к иностранцу в Европе увеличило бы интерес к украинским футболистам. Риск, на который можно было бы пойти. В случае неудачи можно было бы вернуться к украинским специалистам, возможно, "подросли" б новые кандидатуры.

Клинсманн – желанный звездный иностранец / Фото з соцмереж

Но такой ход – слишком для УАФ. У нас любят видеть везде "своих" людей, так что звать специалиста с именем, который будет громко диктовать свои правила, вряд ли кто-то будет. До понедельника вероятность еще сохраняется, но брать на себя риск и ответственность не в стиле нашего футбольного руководства.