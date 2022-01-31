Алиев мечтает о тренерской карьере – бывшая звезда Динамо уже имеет лицензию

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Александр Алиев хочет вернуться в большой спорт. Он верит, что еще не сказал своего прощального слова.

Сейчас у Алиева есть тренерская лицензия и детская школа в Буче. Впрочем, ему пока не очень нравится работать с детьми.

Кстати Сидите, дятлы, считаете, – Алиев об обсуждении высоких зарплат футболистов

Бывшая звезда Динамо надеется, что тренерский диплом понадобится уже в ближайшее время. Правда, для этого нужно не только приглашение от какого-нибудь клуба.

Главное – чтобы были условия для работы для меня и для тех, кого я буду тренировать. Конечно, тренером я очень хочу работать. Но пока предложений нет,

– сказал Алиев.

Напомним, у Алиева уже есть опыт работы главным тренером. В 2018 году он возглавил Хмельницкий ФК. Правда, из-за конфликта с руководством долго он в должности не задержался.