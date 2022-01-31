Зараз Алієв має тренерську ліцензію та дитячу школу в Бучі. Втім, йому наразі не надто подобається працювати з дітьми.

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Колишня зірка Динамо сподівається, що тренерський диплом знадобиться вже найближчим часом. Щоправда, для цього треба не лише запрошення від якогось клубу.

Головне – щоб були умови для роботи для мене і для тих, кого я тренуватиму. Звичайно, тренером я дуже хочу працювати. Але поки що пропозицій немає,

– сказав Алієв.

Нагадаємо, в Алієва вже є досвід роботи головним тренером. У 2018 році він очолив ФК Хмельницький. Щоправда, через конфлікт з керівництвом довго він на посаді не затримався.