Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед игрой против Германии в Лиге наций. Шевченко рассказал, в каком настроении находится команда после поражения от Франции (7:1).

Шевченко на пресконференции заявил, что провел серьезный разговор с футболистами сборной Украины. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также: Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео

Посмотрим на их реакцию

Шевченко считает, что семь пропущенных голов от Франции – это многовато. Наставник "сине-желтых" надеется, что футболисты должным образом отреагируют на разговор.

У меня состоялся серьезный разговор с ребятами несмотря на ту ситуацию, в которую мы попали. Футболисты, которых мы вызываем, должны брать ответственность на себя. Я думаю, что 7:1 – это много. Это очень много. Серьезный разговор у меня с ними состоялся. Посмотрим на их реакцию,

- сказал Шевченко.

Шевченко в очередной раз напомнил, что молодые футболисты получили шанс и должны брать ответственность на себя.

Что известно о матче с Францией?

В товарищеском матче с Францией украинская сборная потерпела самое крупное поражение в своей истории. Впрочем, следует отметить, что сборная Украины имела серьезные кадровые потери. Из-за ряда травм и коронавируса Андрей Шевченко не смог рассчитывать на 14 футболистов.

Поединок Украина – Германия состоится 10-го октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О СБОРНОЙ УКРАИНЫ