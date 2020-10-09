Несмотря на пандемию коронавируса в донецком "Шахтере", защитник команды Валерий Бондарь получил вызов в национальную сборную Украины.

Центральный защитник станет одним из трех игроков "Шахтера", которые таки присоединились к сборной Украины, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Еще двумя игроками "горняков", которые все-таки могут сыграть за сборную, являются Виктор Коваленко и Марлос.

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Зато тесты на коронавирус Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса показали положительный результат. И они пропустят матчи против Германии и Испании 10 и 13 октября соответственно.

Таким образом, количество игроков, которые из-за травмы или коронавируса не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 14 человек, из них инфицированных COVID-19 – 6.

Потеря ключевых игроков для сборной Украины привела к тому, что команда проиграла товарищеский матч сборной Франции с рекордным в своей истории счетом 7:1. До этого украинцы максимально пропускали четыре гола за один матч.