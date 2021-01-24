Розкішний гол Макаренка не врятував Кортрейк від поразки: відео

Євген отримав найвищий бал, та його команда програла у третьому матчі поспіль.

Українець вийшов у стартовому складі Кортрейка на матч із Серкль Брюгге. Усі голи було забито до перерви.

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Іке Угбо та Страхіня Павловіч двічі відзначилися у середині тайму. На останній хвилині першої половини зустрічі господарі один гол відіграли. Євген Макаренко отримав передачу з правого флангу і потужно пробив. Справжній шедевр від українця!

Однак на більше Кортрейк не спромігся і знову програв. Чергова невдача негативно вплинула на становище команди Макаренка у турнірній таблиці. Кортрейк йде 13-м, а наступну гру проведе у середу проти Беєрсхота.

Портал WhoScored оцінив Макаренка високими 7, 84 – це найкращий показник у команді. Варто додати, що Євген проводить прекрасний сезон. Він не лише повернувся у збірну України, а й перебуває серед найкращих голеадорів Кортрейка. У цьому сезоні Євген відзначився трьома голами (при цьому, у попередніх трьох сезонах у Бельгії він не забивав жодного разу).

Гол Макаренка

Чемпіонат Бельгії, 21 тур

Кортрейк – Серкль Брюгге 1:2

Голи: Макаренко, 45 – Угбо, 23, Павловіч, 28.