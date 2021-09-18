Розкидатися такими футболістами – величезна розкіш, – Вацко про невиклик Маліновського у збірну

Коментатор Віктор Вацко критично висловився про конфлікт Олександра Петракова та Руслана Маліновського. Експерт вважає, що ця ситуація не піде на користь національній команді.

"У футболі рівня національних збірних значення має тільки результат! Олександр Петраков, не викликавши Руслана Маліновського на найближчі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, показав, що не готовий іти на компроміси і добровільно відмовився від послуг одного із найсильніших українських футболістів сучасності", – вважає коментатор.

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Вацко не розуміє вчинок головного тренера, хоча покладається на його вибір.

На жаль, наша по-футбольному багата на таланти, але так само по-футбольному скупа на можливості країна, не може похвалитися великою кількістю футболістів високого класу. І розкидатися такими – величезна розкіш, на мій погляд. Але Петраков зробив свій вибір. Зробив свою ставку. І які б оціночні судження ми всі зараз не висували б, правда буде однією. Досягне Петраков результату без Малиновського – буде на коні. Не досягне – опиниться, як казав колись Андрій Ярмоленко, під конем. А ми всі – без чемпіонату світу 2022, – написав Вацко.

Нагадаємо, що у списку Петракова на жовтневі матчі "синьо-жовтих" не виявилося прізвища одного з лідерів команди Руслана Маліновського.