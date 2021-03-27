Ротань назвав ТОП 5 матчів збірної України: від порятунку в Казахстані до шоку для Англії

Виступи у збірній України Руслан Ротань завершив на красивому показнику у 100 зіграних матчів – це третій результат в історії. Свій ювілейний і заключний поєдинок нинішній тренер "молодіжки" провів 27 березня 2018-го проти Японії.

У день третьої річниці прощання Ротаня із збірною України згадуємо найяскравіші ігри Руслана Петровича у футболці головної команди країни. У цьому нам допоміг сам ювіляр – на прохання Збірна24 він виділив 5 найбільш пам'ятних і знакових для себе матчів, які ми відтворюємо у хронологічній послідовності.

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08.09.2004. Відбір на ЧС-2006 Казахстан – Україна 1:2

Кваліфікація на Чемпіонат світу-2006 розпочалася для хлопців Олега Блохіна з двох складних матчів на виїзді: з Данією (1:1) та Казахстаном (1:2). Зустріч в Алмати наближалася до завершення, "синьо-жовті" були близькими до болісної втрати очок. Проте Руслан Ротань, який замінив у другому таймі Андрія Гусіна, зважився на відчайдушний удар. Зараз ми приблизно можемо зрозуміти його ціну – якби не той гол і хороший старт у відборі, ймовірно, не було б фантастичного Мундіалю в Німеччині.

Огляд матчу Казахстан – Україна: дивіться відео

06.06.2009. Відбір на ЧС-2010 Хорватія – Україна 2:2

Ротань проти Мілана Баделя / Фото Getty Images

Руслана Ротаня ми знаємо також, як і класного асистента. Вже на 2-й хвилині поєдинку у Загребі господарі відкрили рахунок. Втім незабаром наша команда оговталася і забила у відповідь. Ротань виконав фантастичний навіс з лівого флангу, а Андрій Шевченко ідеально його замкнув. По перерві суперники обмінялися голами, а Україна привезла з "Максимиру" далеко не найгірший результат за підсумками битви з підопічними Славена Біліча.

Огляд матчу Хорватія – Україна: дивіться відео

10.10.2009. Відбір на ЧС-2010 Україна – Англія 1:0

Ротань позаду Тимощука та Карріка / Фото Getty Images

Минає трохи більше чотирьох місяців і на "Дніпро Арену" приїжджає збірна Англії. Як мінімум, для двох українців ця гра стала пам'ятною саме через локацію – дніпряни Руслан Ротань та Сергій Назаренко відчували особливу підтримку трибун. Назаренку судилося стати героєм поєдинку з грандом, хоча того вечора бездоганно зіграла вся команда у синьо-жовтих барвах.

Огляд матчу Україна – Англія: дивіться відео

15.11.2013. Відбір на ЧС-2014 Україна – Франція 2:0

Ротань проти Франка Рібері / Фото Getty Images

Руслан Ротань 24 рази виводив партнерів на поле із капітанською пов'язкою (четвертий результат в історії). Однак дуель з Францією на "Олімпійському", коли Ротань звично виконував капітанські функції, ввійшла в літописи, як одна з найяскравіших. Нехай команда Михайла Фоменка не поїхала у підсумку на Чемпіонат світу, але перемога над французами у першій зустрічі завдяки голам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка назавжди залишиться однією з тих, про які варто розповідати своїм дітям.

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21.06.2016. Чемпіонат Європи Польща – Україна 1:0

Незадовго до свого 35-річчя капітан Руслан Ротань виводив партнерів на заключний матч групового етапу Чемпіонату Європи. Усі розуміли, що шансів на продовження боротьби у нас немає. Так само Руслан усвідомлював, що цей турнір стане прощальним для нього у складі національної команди. Хоч українці знову поступилися і не забили, проте Ротаня було визнано найкращим гравцем того поєдинку.

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