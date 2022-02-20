Рівень Коноплянки вищий за Краковію, – Бєлік пророкує злет українця у Польщі

Євген Коноплянка несподівано для всіх став гравцем скромної польської Краковії. Дебют українця ще не відбувся, але попри це усі переконані, що він повернеться на свій колишній рівень.

На думку колишнього нападника Шахтаря та збірної України Олексія Бєліка, з адаптацією у Польщі у Євгена не має виникнути жодних проблем.

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Мені здається, що Євген як футболіст вищий за рівнем, ніж команда Краковія. Це гравець, який дуже добре використовує простір. Я сподіваюся, що Коноплянці стиль Краковії підійде,

– сказав Бєлік.

Також колишній футболіст сподівається, що Коноплянка зможе проявити свої швидкісні характеристики та проявити вміння обігрувати суперника 1 в 1.

Зазначимо, що учора Краковія розписала нульову нічию з Ягеллонією. Євген Коноплянка у заявку не потрапив – у поточному сезоні він зіграв лише 47 хвилин, тому тренерський штаб хоче дати йому час на адаптацію та повернення ігрових кондицій.