За інформацією журналіста телеканалів "Футбол" Ігоря Бурбаса, вже сьогодні Сергій Ребров проведе переговори з президентом Аль-Айна. Від них залежатиме доля тренерського містка збірної України.

До теми Зниження зарплати вдвічі: стало відомо, чому Шевченко не захотів залишатися в збірній

Станіславович палає бажанням очолити Україну і має певні важелі, що підвищують шанси розійтись із клубом полюбовно. А окрім нього і Маркевича, інших кандидатів в УАФ не розглядатимуть, – написав Бурбас.

Нагадаємо, Андрій Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня, вслід з ним пішов увесь тренерський штаб.

Сергій Ребров очолив Аль-Айн 6 червня, наразі він не керував командою ні в одному офіційному матчі. Згідно інформації ЗМІ, Ребров передбачив дострокове розірвання контракту з Аль-Айном у випадку запрошення УАФ.