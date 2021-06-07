Ребров знайшов новий клуб – українець тренуватиме Аль-Айн з ОАЕ

7 червня 2021 , 05:35
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Джерело:

Твіттер Аль-Айна

Український фахівець Сергій Ребров продовжить тренерську кар'єру в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зовсім нещодавно Ребров, який тричі поспіль приводив команду до перемоги у чемпіонаті, та угорський Ференцварош розірвали угоду, яка діяла до літа 2022 року. 

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Довго без роботи український наставник не просидів. Клуб Аль-Айн з ОАЕ зумів переконати Реброва стати на тренерський місток команди.

 У минулому розіграші чемпіонату Аль-Айн зайняв лише 6 місце. Деталі контракту з українцем наразі не розголошуються.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський