Український фахівець Сергій Ребров продовжить тренерську кар'єру в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зовсім нещодавно Ребров, який тричі поспіль приводив команду до перемоги у чемпіонаті, та угорський Ференцварош розірвали угоду, яка діяла до літа 2022 року.

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Довго без роботи український наставник не просидів. Клуб Аль-Айн з ОАЕ зумів переконати Реброва стати на тренерський місток команди.

У минулому розіграші чемпіонату Аль-Айн зайняв лише 6 місце. Деталі контракту з українцем наразі не розголошуються.