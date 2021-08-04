Колишній наставник Динамо та Ференцвароша Сергій Ребров близький до призначення у збірну Україну. Фахівець вже отримав пропозицію від УАФ.

Після того, як Андрій Шевченко відмовився продовжувати контракт з УАФ, головним претендентом на тренерський місток національної команди є Сергій Ребров. УАФ вже зв'язалася з ним та озвучила пропозицію.

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Повідомляється, що сам Ребров передбачив у контракті з Аль-Айном можливість дострокового розірвання у разі пропозиції збірної України. Втім, невідомо, чи влаштує Сергія Станіславовича зарплата.

Якщо Ребров відмовиться, а про своє рішення він має повідомити найближчим часом, то пропозицію очолити національну команду отримає Мирон Маркевич.

Зазначимо, що вже через місяць збірна України гратиме матчі відбору на ЧС-2022 проти Франції та Казахстану.