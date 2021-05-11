Ребров висунув Ференцварошу свої вимоги: підвищення зарплатні та трансфер Ярмоленка

ЗМІ розсекретили подробиці, чому керівництво Ференцвароша почало шукати заміну Сергію Реброву після трьох чемпіонств поспіль.

Боси Ференцвароша не готові йти на умови, які їм висунув український тренер Сергій Ребров.

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За інформацією ЗМІ, фахівець хоче підсилити команду Андрієм Ярмоленком та Сергієм Сидорчуком. Окрім того, Ребров хоче отримувати зарплату, як в київському Динамо.

Угорський клуб не має можливості виконати ці умови, тож готується до можливого припинення співпраці з українським фахівцем вже цього літа, хоча його контракт розрахований ще на рік.