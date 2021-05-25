Ребров свариться з керівником Ференцвароша і веде переговори з турецьким грандом

Журналіст Ігор Циганик розповів про драматичну ситуацію українського тренера Сергія Реброва в угорському Ференцвароші.

За словами журналіста, в Реброва є конфлікт з одним із функціонерів клубу, через що український фахівець рішуче налаштований змінити місце роботи.

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"У Реброва є конфлікт, але не з президентом, а менеджером нижчого рівня. 10 чи 12 червня команда повинна вийти з відпустки, і Ребров розраховує розпочати підготовку з Ференцварошем. Президент керує клубом узагальнено, а є люди, які займаються цим безпосередньо. От там є певний конфлікт.

Щодо АЕКа... Я більше схиляюсь, що Ребров очолить свій колишній клуб, про який зараз почали писати. Там тривають досить серйозні переговори. Мова про Фенербахче", – розповів Циганик.

Нагадаємо, Ребров виступав за Фенербахче з 2002 по 2004 роки. За час роботи у Ференцвароші фахівець тричі поспіль приводив команду до чемпіонства.