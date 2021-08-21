Ребров стартував в Еміратах яскравою перемогою: зірвані переговори зі збірною не далися взнаки

Підготовка Аль-Айна до нового сезону була напруженою через можливість відходу головного тренера Сергія Реброва. Але у підсумку фахівець не домовився про розрив контракту та залишився в команді.

Чемпіонат ОАЕ, 1-й тур

Хорфаккан – Аль-Айн – 1:3

Голи: Аль Хаммаді, 48 – Лаба, 37, 74, (пен.), Отон, 88

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Дебютний матч Реброва на тренерському містку Аль-Айна пройшов чудово. Наприкінці першого тайму його підопічні вийшли вперед, але пропустили після відпочинку в роздягальні.

Втім, команда українського фахівця домінувала на полі, тому сумнівів у переможцеві зустрічі не виникало. Спочатку Лаба оформив дубль з пенальті, а наприкінці гри Отон поставив крапку. Впевнена перемога – чудовий дебют Реброва в Еміратах.

Нагадаємо, 47-річний фахівець був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України. Боси Аль-Айна не захотіли розривати контракт, тому Ребров наразі залишився в Еміратах, а "жовто-синіми" у кваліфікації на ЧС-2022 керуватиме Олександр Петраков.