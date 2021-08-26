Справи Сергія Реброва, який мав очолити збірну України, складаються найкращим чином. Аль-Айн під його керівництвом демонструє дуже хорошу гру.

Чемпіонат ОАЕ, 2 тур

Аль-Айн – Емірейтс Клаб – 2:0

Голи: Меріах, 27, Лаба, 43

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У другому турі підопічні Реброва не відчули проблем з Емірейтс Клаб та вирішили долю матчу ще до перерви. Аль-Айн у стартових двох матчах чемпіонату здобув максимальні 6 очок та очолив таблицю завдяки найкращій різниці забитих та пропущених голів.

Нагадаємо, що Ребров був головним претендентом на заміну Шевченка у збірній України, але не зміг розірвати контракт з Аль-Айном. Команду тимчасово доручили Олександру Петракову, який керуватиме "жовто-синіми" у матчах кваліфікації на ЧС-2022.