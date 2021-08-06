На думку Левченка, на даний момент Сергій Ребров є ідеальною кандидатурою на пост головного тренера. В нього є досвід, але разом з тим він знає багатьох гравців збірної, з якими працював у Динамо.

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Разом з тим перед ним є серйозні труднощі. Контракт з Аль-Айном розірвати буде нелегко, та й у відборі на ЧС-2022 команда перебуває не в найкращому положенні.

Є контракт, крім того, в якому стані дістається команда. На шальки терезів буде поставлена репутація тренера, який повинен буде прийняти команду в розпал відбіркового циклу ЧС-2022. Українці розпочали його невдало, – підсумував Левченко.

Нагадаємо, що ім'я нового тренера збірної України буде відоме вже 9 серпня після рішення виконкому УАФ.