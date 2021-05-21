Все більше клубів зацікавлені у співпраці з українським фахівцем Сергієм Ребровом. На нього претендує і переможець азійської Ліги чемпіонів.

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров може вирушити в Об'єднані Арабські Емірати.

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Підписати договір з українським тренером хоче клуб Аль-Айн. Як повідомляє джерело, сторони близькі до підписання угоди. Подробиці переговорів не повідомляються.

Аль-Айн 13 разів вигравав чемпіонат ОАЕ, 7 разів ставав володарем Кубка і 5 разів – Суперкубка ОАЕ. У 2003 році вигравав азійську Лігу чемпіонів, а у 2018-му вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу, де поступився Реалу з рахунком 1:4.

Нагадаємо, у 2018-2019 роках Ребров тренував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.