Ребров обкрадає Динамо: шейхи перехоплюють у киян яскравого захисника

Київське Динамо хоче підсилити захист 28-річним гравцем ЧФР Клуж Андреєм Бурке. Про підписання футболіста турбується сам Мірча Луческу.

Трансфер центрального захисника міг відбутися вже цього літа, але футболіст отримав травму. Переговори відклали на зимове трансферне вікно.

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Бурке вже повернувся на поле та заявляє про бажання змінити чемпіонат. Але тепер у київського Динамо з'явився конкурент – Аль-Айн Сергія Реброва. Шейхи вже запропонували за футболіста 2 мільйони євро та готові до угоди.

Зазначимо, що поточний контракт Бурке з ЧФР Клуж розрахований до 20 червня 2022 року, вже цього літа він може стати вільним агентом. Портал Transfermarkt оцінює його у 3,3 мільйони євро.