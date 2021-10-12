Ребров не хоче залишатися в Аль-Айні: українець піде проти волі шейхів

Боси Аль-Айна задоволені Сергієм Ребровом та хочуть підписати з ним довготривалий контракт. Український фахівець має інші плани на майбутнє.

Український наставник Аль-Айна Сергій Ребров вдруге став найкращим тренером місяця в ОАЕ. Власники клубу задоволені роботою фахівця та хочуть продовжити з ним контракт, який розрахований до травня 2022 року.

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Втім, український фахівець має дещо інші плани на своє майбутнє. Він хоче відпрацювати контракт, а далі буде діяти в залежності від ситуації у збірній України.

Якщо УАФ зробить йому повторну пропозицію – він хоче її прийняти та стати на тренерський місток національної команди. Нагадаємо, що саме він був головним претендентом на посаду після відходу Андрія Шевченка, але йому не вдалося розірвати контракт з Аль-Айном.