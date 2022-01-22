Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров відчув гіркий смак невдач. Його команда зазнала поразок у двох матчах поспіль.

Аль-Айн програв прямому конкуренту у боротьбі за чемпіонство Аль-Шарджі (0:2), а потім вилетів з Кубка Президента через поразку Аль-Васлу (1:2).

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У клубі не збираються миритися з невдачами, тому одразу оргінізували "розбір польотів". Як наголосив керівник Аль-Айна Абдулла Алі, поразки – це колективна відповідальність.

Ми не можемо звинувачувати у цьому когось із гравців, але ми всі зобов'язані підвищувати довіру до всіх, тому що стратегія Аль-Айна залежить від принципу інтеграції ролей на полі,

– сказав функціонер.

Невтішні результати обговорили на спеціальних зборах, участь в яких взяв і головний тренер команди Сергій Ребров.

"Кожному гравцеві доручено виконувати наступальну та оборонну ролі протягом 90 хвилин матчу. Ми провели нараду під головуванням головного тренера за участю всіх гравців і прозоро обговорили ситуацію", – додав Алі.