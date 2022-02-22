Робота Мірчі Луческу на чолі київського Динамо доволі успішна, йому вдалося повернути киянам чемпіонські медалі. Разом з тим експерти не втомлюються пророкувати, хто очолить команду після нього.

Журналіст Денис Босянок переконаний, що президент Динамо Ігор Суркіс вже попіклувався про майбутнє тренерського містка своєї команди. Команду має очолити молодий фахівець, який вже успішно керував "біло-синьою" командою.

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Ми можемо розмірковувати скільки завгодно, але з Ребровим вже є домовленість. Я так відчуваю. Чи цікаво йому повертатись? Ось у цьому я не певен,

– сказав Босянок.

Журналіст також додав, що у разі відмови Реброва Динамо варто запросити Юрія Вернидуба. Цей тренер успішно показав себе у Зорі та феєрить у єврокубках разом з Шерифом.

Після 18 турів УПЛ 2021/22 Динамо перебуває на 2 місці у турнірній таблиці. Відстань від донецького Шахтаря складає 2 очки.