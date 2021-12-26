Найближчим часом Евертон презентує Віталія Миколенка у своїй футболці. Захисник української збірної буде боротися за місце під сонцем в найсильнішій лізі світу.

Зарплата Миколенка в Динамо складала 600 тисяч доларів на рік. Після переходу в Евертон його дохід суттєво зросте – до 3 мільйонів фунтів на рік.

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Сума трансферу складе 20 мільйонів фунтів. Повідомляється, що у процесі підписання угоди не беруть участі агенти чи інші сторонні особи, всіма юридичними деталями займаються представники обох клубів.

Якщо Миколенку вдасться завоювати місце в основі "ірисок", його зарплата буде переглянута у сторону підвищення.

У поточному сезоні Віталій провів у футболці Динамо 21 матч та віддав 3 результативні передачі.