Як відомо, Олександр Петраков не викликав на жовтневі матчі Руслана Маліновського, через що вислухав багато критики. Втім, далеко не всі підтримали цькування наставника збірної.

Колишній хавбек збірної України Андрій Полунін вважає, що обговорювати тренерські рішення – просто неприпустимо. Саме тренер несе відповідальність за результат, тому його рішення – закон.

До речі Мене облили лайном, але я кажу "дякую", – Петраков образився на реакцію через Маліновського

Я взагалі не розумію цієї дискусії, мені вона абсолютно незрозуміла. Свого часу, коли я виступав в Бундеслізі за Нюрнберг, а Віктор Скрипник за Вердер, бувало, що нас теж не викликали в збірну, але ніхто не плакав,

– зазначив Полунін.

Нагадаємо, через травму у табір збірної не зміг приїхати Олександр Зінченко. Окрім того, пошкодження отримав і Віталій Буяльський. Відповідно, наразі у центрі збірної України доволі помітні втрати.

9 жовтня "жовто-сині" зіграють на виїзді проти Фінляндії, а 12 числа приймуть Боснію та Герцеговину.