Колишній захисник Шахтаря Іван Ордець розповів, як приймав рішення перейти у московське Динамо.

За словами Івана Ордеця, на його рішення перейти у російський чемпіонат значною мірою вплинув колишній партнер Ярослав Ракицький, який до того часу вже став гравцем Зеніта.

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Звичайно, радився з ним при переході в московське Динамо. Розпитував про чемпіонат, стадіони, уболівальників. Цікавився, як до нього ставляться люди. Він сказав: "Ваня, їдь, не переживай. Чемпіонат – топ.

За словами Ракицького я зрозумів, що РПЛ зараз за рівнем вища за УПЛ, уболівальників на трибунах більше, особливо в Москві. У Пітері – теж, але там одна команда, і все місто за неї "топить". Поради Ярослава допомогли мені прийняти рішення, – розповів Ордець.