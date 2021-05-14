Пятов озвучив свою мету на Євро – фантастичне завдання

Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов переконаний, що "жовто-сині" можуть ставити перед собою найвищі цілі.

Андрій Пятов готовий продовжувати професійну кар'єру та боротися за найвищі нагороди в усіх турнірах.

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"У мене теж мета – виграти Лігу чемпіонів або зі збірною Євро. Це реальні цілі, ми до них ідемо. А чому ні? Команда у нас хороша, я вірю у всіх хлопців, наш тренер найчудовіший, найбільш розумний, з персоналом. А як складеться, все залежить від нас", – вважає Пятов.

Нагадаємо, у цьому сезоні Пятов поступився місцем в основі Шахтаря Анатолію Трубіну, але потрапив у розширену заявку збірної України на майбутній чемпіонат Європи.