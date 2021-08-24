Пятов, Лунін чи Різник: хто завдяки проблемам отримає шанс у кваліфікації на ЧС-2022

Георгій Бущан та Анатолій Трубін отримали травми та не зможуть зіграти проти Казахстану та Франції на початку вересня. Одна з найважливіших позицій національної команди опинилася в небезпеці.

Голкіпер Динамо Георгій Бущан отримав пошкодження та може опинитись поза полем на доволі тривалий відрізок часу. Зараз голкіпер, який на високому рівні провів Євро-2020, отримав відпочинок. Лікарі сподіваються, що вдасться обійтись без операції, але жодних гарантій зараз немає.

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В лазареті опинився і молодий воротар Шахтаря Анатолій Трубін. Йому прооперували меніск, тому найближчим часом розраховувати на нього не доведеться.

Олександр Петраков в компанію до Луніна змушений був викликати Андрія Пятова, який збирався завершити кар'єру в збірній, та Дмитра Різника з полтавської Ворскли. Давайте поміркуємо, хто з трійки стане головним на матчі відбору на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції.

Андрій Пятов

Що б не говорили журналісти, найбільш вірогідний варіант. Петраков – консервативний тренер, який не буде експериментувати в момент, коли кожне очко на вагу золота.

Козир Пятова – досвід / Фото УАФ

Досвідчений Пятов провів десятки матчів за збірну та зможе стати надійним тилом для "жовто-синіх". Так, інколи він помиляється, а тривала відсутність ігрової практики дається взнаки, що ми побачили у матчі з Чорноморцем. Але у відповідальних матчах саме Пятов видається тим, хто впорається з будь-яким тиском та не "попливе" навіть тоді, коли зробить помилку. Стійкість і спокій – саме те, що треба збірній у битвах з Казахстаном та Францією.

Андрій Лунін

Талант класно провів передсезонну підготовку у складі Реала та показав, що його рано списувати з рахунку. Але попередні матчі за збірну показали, що без практики Лунін може "начудити" на рівному місці, а відіграватися або вирішувати долю матчу за короткий час "жовто-сині" не вміють.

Лавка запасних в Реалі закриває Луніну шлях до основи збірної / Фото УАФ

Статус гравця Реала навряд чи переконає Петракова поставити Луніна у старт. Так, він скористався послугами Андрія на переможному чемпіонаті світу U-20, адже він мав більший досвід. Тепер ця роль належить Пятову, і Луніну залишається розраховувати лише на давнє знайомство з тренером.

Дмитро Різник

Молодий воротар своєю надійною грою справедливо заслужив виклик у національну команду. А от на стартовий склад Різник ще не напрацював.

Різник – перспектива, якій треба дочекатися свого моменту / Фото УАФ

Якби Ворскла пробивалася у єврокубки – ситуація була б іншою. Проте Різник поки може похизуватися лише матчами в УПЛ. Немає гарантії, що стрибок на декілька сходинок догори жодним чином не позначиться на його емоційній стійкості. У товариських матчах Різнику варто довіряти місце в основі, але кваліфікація на чемпіонат світу в Катарі – не надто вдалий майданчик для експериментів.