Путлєр міг би крутити по телевізору, що Україну вже взяли, – Мудрик висміює пропаганду агресора

Талант Шахтаря продовжує влучно тролити режим агресора. Цього разу Михайло Мудрик пройшовся по пропаганді окупантів.

"Хто з цих двох нацисти? Ті, хто захищають свою країну і народ, чи ті, хто скидають 1000-кілограмову тротилову бомбу на іншу державу в житловий район? Думайте, руськіє нацисти, самі", – написав Михайло.

Читайте також Коваленко спонтанним асистом допоміг Спеції перемогти Кальярі: відео

В іншому повідомленні Мудрик зіронізував щодо довірливості російського населення:

Путлєр міг би взагалі не нападати на Україну, а просто кожен день крутити по телевізору, що Україну вже взяли. І вони б в це вірили.