Господарі могли відкривати рахунок на 36-й хвилині. Проте Даніеле Верде не реалізував пенальті.
До теми Моя розмова з братом тривала 20 секунд, – Коваленко б'є на сполох і обіцяє повернути Херсон
Натомість по перерві Спеція таки вийшла вперед. Влучним ударом відзначився Мартін Ерліч. А невдовзі перевагу зміцнив Рей Манай, який скористався курйозним пасом Віктора Коваленка.
Для українця це четверта гольова передача у цьому сезоні. Завдяки перемозі Спеція закріпилася на 15-й сходинці у турнірній таблиці Серії А.
Чемпіонат Італії, 29 тур
Спеція – Кальярі 2:0
Голи: Ерліч, 55, Манай, 74.