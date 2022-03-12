"Кто из этих двух нацисты? Те, кто защищают свою страну и народ, или те, кто сбрасывают 1000-килограммовую тротиловую бомбу на другое государство в жилой район? Думайте, русские нацисты, сами", – написал Михаил.

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В другом сообщении Мудрик зиронизировал по поводу доверчивости русского населения:

Путлер мог бы вообще не нападать на Украину, а просто каждый день крутить по телевизору, что уже взяли Украину. И они бы в это верили.