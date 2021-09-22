Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський закріпився у команді у ролі лідера. Але наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні очікує, що футболіст зможе ще більше покращити свою гру.

На думку Гасперіні, Маліновський показує чудову форму. Йому вдалося стати одним з лідерів команди та вести партнерів вперед.

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Разом з тим італійський фахівець сподівається, що українець зможе додати у технічному компоненті.

Минулого року Маліновський чудово виступав, але тепер йому, як і всім його партнерам, потрібно підтягнути технічний рівень. Він в порядку, але в плані техніки йому трішки не вистачає. А технічний аспект напряму відображається в голах і очках,

– сказав Гасперіні.

Нагадаємо, Олександр Петраков не знайшов для Руслана місце в основі команди в матчах проти Казахстану та Франції, а на жовтневі поєдинки проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини взагалі залишив його поза заявкою.