Андрій Шевченко очолив Дженоа далеко не в найкращий час для клубу. Команда перебуває в зоні вильоту, а декілька ключових виконавців перебувають у лазареті.

Як розповів Шевченко, футбол багато в чому нагадує йому шахи – гру, яка стала його пристрастю. На його думку, у грі все запрограмовано, але багато чого залежить від стартових дій, як гравець розпочне гру та які матиме позиції.

Цікаво Мілан – мій дім, але зараз я на іншому боці, – Шевченко чекає на зустріч з колишньою командою

Шевченко зазначив, що зараз він стоїть за шахівницею та будує команду, яка вдало реагуватиме на кожну дію суперника. Йому потрібні яскраві футболісти, але основа успіху – злагодженість дій та розуміння командою тренерського задуму.

Хочу бачити в Дженоа багато пристрасті, готовність вкласти в неї своє серце, менталітет переможця та бажання завжди намагатися і ніколи не здаватись. Бажання завжди йти вперед,

– підкреслив Шевченко.

Завтра, 1 грудня, Дженоа гратиме проти головної команди в кар'єрі Шевченка – Мілана. Матч відбудеться у Генуї, стартовий свисток пролунає о 21:45.