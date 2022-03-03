Прихистив 8 людей з України і готовий танк купити, – Петряк веде активну волонтерську діяльність

Футболіст угорського Фехервара Іван Петряк допомагає своїй Батьківщині. Українець простягнув руку допомоги своїм землякам та ЗСУ.

Журналіст Володимир Звєров розповів особливу історію про Івана Петряка. Футболіст проявляє особливу громадянську позицію та не залишається осторонь проблем інших людей.

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"Просто одна маленька історія. Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський Фехервар, прийняв до себе 8 людей з України. У Вані сім’я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Окрім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!" – написав Звєров.

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