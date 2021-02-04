Президент Колоса ігнорує дзвінки Селезньова, якого відрахували з команди

Форвард Євген Селезньов намагався поговорити з президентом Колоса Андрієм Засухою, але той не пішов на контакт.

Джерело: Профутбол Digital

Український нападник Євген Селезньов, якого відрахували з Колоса за начебто порушення режиму, намагався поговорити з президентом клубу Андрієм Засухою.

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Очільник ковалівського клубу не схотів говорити з футболістом та ігнорував його дзвінки.

Чому Селезньов покинув Колос – досі достеменно невідомо. Головний тренер команди Руслан Костишин навідріз відмовляється коментувати ситуацію, відправляючи журналістів до керівництва клубу, яке, в свою чергу, також не поспішає розставляти крапки над "і".

Журналісти повідомляли про те, що Євген нібито з'явився на спаринг проти брестського Руха у стані алкогольного сп'яніння, а сам ветеран заперечує чутки і називає причиною відходу сімейні обставини.