Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переможний результат збірної України над Іспанією у Лізі Націй. Власник вважає, що частина цього успіху належить головному наставник киян Мірчі Луческу.

Ігор Суркіс прокоментував гру збірної України для YouTube-каналу київського "Динамо". У матчі проти Іспанії участь взяли 10 футболістів киян.

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Заслуга Луческу

На думку президента, невідомо, якими були б результати у матчах проти Франції та Німеччини, якби Андрій Шевченко міг розраховувати на всіх ключових футболістів.

"Але ці хлопці, коли вийшли, коли співали гімн, я по очах зрозумів, що це буде бій не на життя, а на смерть. На полі було 11 гладіаторів і головний тренер, який зумів зарядити духом. Молодці, перемогли вперше в історії, чудова гра. Ми не можемо володіти м'ячем з іспанцями, але все було організовано компактно", – сказав Суркіс.

За словами Суркіса, збірна України дала гідний бій чемпіону Європи 2012 року та довела, що українські футболісти можуть грати на рівні з провідними збірними світу. Цей матч можна взяти і для клубних матчів у єврокубкових поєдинках. Суркіс сказав, що "динамівцям" потрібно виходити на футбольне поле проти "Ювентуса" чи "Барселони", не боятись суперника, а просто виконувати установку на гру від головного тренера.

Суркіс підкреслив, що два місяці тому ніхто не міг уявити, що 18-річний Забарний буде грати в основі збірної, що Миколенко буде грати у центрі захисту, а не на лівому фланзі оборони, що Караваєв буде грати зліва, а не справа.

За це потрібно сказати спасибі Луческу. Бущан, то що він творив такі речі, сподіваюся, так і буде продовжувати. Хлопці повинні розуміти, що проти них грають такі ж люди, ну і бажано, щоб удача була на нашому боці,

– підсумував Ігор Суркіс.

Під керівництвом Луческу "Динамо" очолює турнірну таблицю УПЛ та вже вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів.