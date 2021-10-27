Полювання на Луніна: у боротьбу включився чемпіон Франції та іспанські середняки

Відсутність ігрової практики змушує Андрія Луніна задуматися про зміну місця роботи. Чутки про його незадоволення активували клуби, які зацікавлені у підсиленні воротарської позиції.

Одразу три клуби готові вступити у боротьбу за талановитого українського голкіпера Андрія Луніна. Працювати над трансфером футболіста будуть французький Лілль та іспанські середняки – Гранада та Еспаньйол.

До теми Лунін нарешті отримає омріяний шанс – Куртуа травмувався у матчі проти Барселони

Разом з тим повідомляється, що в жодній з цих команд Лунін не отримає гарантій ролі першого номера. Гранада та Еспаньйол шукають другого воротаря, аби збільшити конкуренцію за місце у рамці воріт. Що стосується Лілля, то "доги" шукають заміну Іво Грбічу, який перебуває у команді в статусі орендованого гравця.

Нагадаємо, Лунін зіграв за Реал лише один офіційний матч. Минулого року Зідан довірив йому місце в складі на кубковий матч проти Алькояно, який "вершкові" сенсаційно програли та вилетіли з турніру.