Польща залишилась без форварда на Євро: Пйонтек переніс операцію

Нападник Герти Кшиштоф Пйонтек отримав травму гомілки та не зможе зіграти на континентальній першості.

Збірна Польщі не зможе розраховувати на зіркового форварда. Пйонтек був змушений лягти під ніж хірурга через травму.

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"Останні 36 годин були важкими для мене. Через травму я пропущу Євро, а я дуже сильно мріяв зіграти на цьому турнірі. Проте, я вірю, що в футболі, як і в житті, ніщо не відбувається без причини. Я знаю, що у Бога є плани на мене. Моє відновлення починається зараз, і це єдине, на чому я повинен сфокусуватися. Я зроблю все, щоб повернутися сильнішим", – написав гравець у Твіттері.

За прогнозами лікарів, відновлення Пйонтека займе приблизно 4 місяці.