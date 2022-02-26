Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша повідомив про те, що збірна Польщі не збирається грати проти Росії. Ці команди мали зустрітися в рамках плей-оф за вихід на ЧС-2022.

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"Досить слів, час діяти! Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб висловити спільну позицію ФІФА", – написав Кулеша.

Нагадаємо, матч у Москві заплановано на 24 березня. Паралельно у стиковому поєдинку зустрінуться Швеція та Чехія. Переможці обох пар за регламентом зіграють між собою за вихід на Мундіаль.

Ігнор окупантів підтримує і президент Польщі Анджей Дуда. "І правильно, пане Кулеша. Нічого грати з бандитами", – написав глава держави.

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