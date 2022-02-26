Поєдинок між Омонією та АПОЕЛ завершився перемогою гостей 4:2. Дублем у ворота команди з Нікосії відзначився Гіоргі Квілітая.

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Один із забитих м'ячів грузин відсвяткував із синьо-жовтим стягом. Згодом Квілітая опублікував фотографію у соцмережах і позначив українських футболістів, з якими виступав у Бельгії: Романа Яремчука, Ігоря Пластуна, Романа Безуса, Євгена Макаренка та Андрія Бацулу (з першими трьома Гіоргі ділив роздягальню в Генті).

Відео гола та святкування Гіоргі Квілітая

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