Поки без тренера: виконком УАФ не зміг призначити наставника збірної України

Сьогодні відбувся виконком УАФ, на якому мали оголосити ім'я нового тренера збірної України. Через перипетії з Аль-Айном та демарш Маркевича рішення досі не прийняте.

На виконкомі УАФ сьогодні заслухали результати 5-річної роботи Андрія Шевченка. Також розглядалося питання нової кандидатури наставника збірної.

Цікаво Шейхи обманули Реброва та не відпускають його у збірну України

Комітет національних збірних має провести розмову з потенційними кандидатами до 12 серпня. У четвер виконком знову збереться та оголосить ім'я нового головного тренера.

Хто може очолити національну команду України з футболу

Сергій Ребров . Аль-Айн попри усну домовленість відмовляється відпускати фахівця у збірну України. Спеціаліст очолив команду лише в червні, і шукати нового тренера перед самим сезоном шейхи не збираються.

. Аль-Айн попри усну домовленість відмовляється відпускати фахівця у збірну України. Спеціаліст очолив команду лише в червні, і шукати нового тренера перед самим сезоном шейхи не збираються. Мирон Маркевич . Досвідчений фахівець заявив, що місце тренера збірної йому не пропонували, а поставили перед фактом, що Шевченка замінить Ребров. Він образився та покинув роботу голови Комітету національних збірних. Чи пробачить він образу і чи погодиться очолити команду – невідомо.

. Досвідчений фахівець заявив, що місце тренера збірної йому не пропонували, а поставили перед фактом, що Шевченка замінить Ребров. Він образився та покинув роботу голови Комітету національних збірних. Чи пробачить він образу і чи погодиться очолити команду – невідомо. Олексій Михайличенко. Тренер, який готовий на будь-які умови УАФ. Серед усіх можливих кандидатів найбільш небажана кандидатура серед вболівальників збірної. Може стати проміжним рішенням до завершення кваліфікації на ЧС-2022, останній матч якої відбудеться 16 листопада.

Можливо, УАФ проведе переговори з фахівцями, імена яких не лунали у ЗМІ. Розв'язка історії із заміною Шевченка має відбутися у четвер.

Нагадаємо, що вже 1 та 4 вересня збірна України зіграє проти Казахстану та Франції, тому у нового тренера буде вкрай мало часу для підготовки команди.