Погані новини: Фінляндія розібралася з Казахстаном та зрівнялася з Україною
12 жовтня 2021 , 18:49Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Фінляндії у матчі групового етапу відбору на ЧС-2022 не відчула спротиву від Казахстану. Фіни здобули впевнену перемогу та зрівнялися з Україною у турнірній таблиці.
ЧС-2022, відбір, груповий етап
Казахстан – Фінляндія – 0:2
Голи: Пуккі, 45, 48
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Після поразки від України збірна Фінляндії зробила правильні висновки. Суомі приїхали у Казахстан за перемогою, яку впевнено здобули завдяки дублю Пуккі.
Таким чином фіни набрали 8 очок, зрівнялися з Україною та не припиняють боротися за путівки на ЧС-2022. Тепер "жовто-сині" не мають права на помилку у матчі з Боснією та Герцеговиною, який розпочнеться вже незабаром, о 21:45.Ребров не хоче залишатися в Аль-Айні: українець піде проти волі шейхів