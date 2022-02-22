Цього літа Роман Яремчук наважився на важливий кар'єрний крок. Форвард збірної України прийняв пропозицію Бенфіки, яка заплатила за нього Генту 17 мільйонів євро.

На думку Яремчука, для подальшого прогресу йому потрібен був новий виклик. Перебування у Генті почало негативно відбиватися на його ігрових навичках та навіть поза футбольним полем.

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Я відчував, що почалась деградація як футболіста, так і людини. Такий клуб як Бенфіка – це правильний крок у моїй кар’єрі, щоб розвиватися,

– розповів футболіст.

Після зміни головного тренера та травми ока Роман втратив ігровий час, але українець не збирається опускати рук. Єдина проблема – Бенфіка сповідує інший стиль гри, аніж Гент.

У Генті та збірній мені частіше віддавали м’яч, щоб я забивав, а у Бенфіці я більше сам шукаю моменти, щоб забивати голи або віддавати передачі, тому складніше,

– додав Яремчук.

У поточному сезоні Роман взяв участь у 31 матчі Бенфіки. Йому вдалося записати на свій рахунок 7 голів та 6 результативних передач.