Головний тренер Айан Бараклоу сформував перелік виконавців, які візьмуть участь у двох контрольних поєдинках. Спочатку Північна Ірландія зустрінеться з Мальтою (30 травня), а потім з Україною (3 червня).

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Склад збірної Північної Ірландії:

Воротарі: Бейлі Пікок-Фаррелл (Бернлі, Англія), Конор Азард (Селтік, Шотландія), Ліам Хьюз (Ліверпуль, Англія).

Захисники: Крейг Кеткарт (Уотфорд, Англія), Стюарт Даллас (Лідс, Англія), Шейн Фергюсон (Міллуолл, Англія), Педді Макнейр (Мідлсбро, Англія), Деніел Баллард (Арсенал, Англія), Кіарон Браун (Кардіфф Сіті, Уельс), Сем Макклелланд (Челсі, Англія), Конор Бредлі (Ліверпуль, Англія).

Півзахисники: Найалл Макгінн (Абердін, Шотландія), Джордж Севілл (Мідлсбро, Англія), Джордан Томпсон (Сток Сіті, Англія), Алістер Макканн (Сент-Джонстон, Шотландія), Алфі Маккалмонт (Лідс, Англія), Джордан Джонс (Рейнджерс, Шотландія), Гевін Уайт (Кардіфф Сіті, Уельс), Ітан Галбрейт (Манчестер Юнайтед, Англія).

Нападники: Кайл Лафферті (Кілмарнок, Шотландія), Джош Магенніс (Халл, Англія), Ліам Бойс (Хартс, Шотландія), Пол Сміт (Куїнз Парк Рейнджерс, Англія), Діон Чарльз (Аккрінгтон Стенлі, Англія), Шейн Лавер (Лінфілд).

Варто зауважити, що поєдинок між збірними України та Північної Ірландії розпочнеться о 21:00 на "Дніпро Арені". Заключний спаринг перед стартом Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть 7 червня у Харкові проти збірної Кіпру.