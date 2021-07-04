"Знали, що буде складний матч. До цього готувалися. Можливо, десь нестача концентрації на перших хвилинах... Нам забили на початку першого і другого таймів. Це дало знати про себе. Англія – ​​хороша команда. Вважаю, добре провели турнір. Звичайно, могли більше вичавити з цього турніру, але пишаюся своєю командою", – сказав Ілля.

До теми Англія громить Україну у чвертьфіналі: провалений початок і жах на стандартах – огляд матчу

Захисник не вважає, що проблеми обороні українців створював лише Гаррі Кейн:

Там не тільки Кейн. Всі атакувальні гравці дуже сильні. Кожен знає, хто як грає. На полі набагато складніше, ніж на теорії. Можна вивчити суперника, але там все складніше. Хороші гравці. Вважаю, ми добре провели гру, хоч і пропустили стільки. Але ми старалися.

Крім того, Забарний виділив ключові моменти турніру для "синьо-жовтих":

Звичайно ж підтримка. У нас дуже хороші вболівальники. На цьому турнірі у нас було все: від поганої гри до гарної, від поразок до перемог. Нас це емоційно підняло, вважаю. Ми відчули цей рівень і будемо готуватися до інших етапів життя.