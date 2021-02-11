Петряк красивим голом вивів Фехервар в 1/8 фіналу Кубка, де зіграє проти команди Реброва

Гол українського вінгера Івана Петряка допоміг Фехервару вийти в наступний раунд Кубка Угорщини.

В 1/16 фіналу Кубка Угорщини Вашаш приймав Фехервар. Героєм поєдинку став український півзахисник Іван Петряк.

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Спочатку українець допоміг Фехервару відкрити рахунок. Він відгукнувся на передачу, обіграв голкіпера та пробив по воротах. Захисники на лінії зупинили м'яч, але партнер вдало зіграв на добиванні.

Через 20 хвилин вже сам Іван подвоїв перевагу Фехервара чудовим ударом здалеку. Вашаш відіграв один м'яч, але на більше господарів не вистачило.

Фехервар в 1/8 фіналу Кубка Угорщини зіграє Ференцварошем Сергія Реброва.

Кубок Угорщини, 1/16 фіналу

Вашаш – Фехервар – 1:2

Голи: Рус, 34 (аг.) – Завзівадзе, 3, Петряк, 23