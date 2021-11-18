Україна завдяки перемозі над Боснією зуміла пробитися у плей-офф відбору на ЧС-2022. Втім, для здобуття путівок у Катар збірній доведеться серйозно попрацювати.

Автор першого гола в історії збірної України Іван Гецко вказав на низьку результативність команди. Впродовж всього групового етапу відбору на ЧС-2022 "жовто-синім" не вдавалося "закрити" матч попри тотальну перевагу.

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В результаті доля путівок у плей-офф довелося вирішувати в останньому матчі, хоча зробити це можна було набагато раніше. А от на стадії плей-офф такого шансу не буде, адже протистояння будуть складатися з однієї гри.

"Олександра Петракова чекає серйозна робота над помилками. Зараз ще складно спрогнозувати, з ким нашим хлопцям доведеться битися у стикових поєдинках, проте не виключений варіант, що черговим опонентом буде хтось із топів: Португалія чи Італія, а там у кращому разі обійдеться 3 – 4 гольовими моментами. Тому необхідно зосередити увагу на виправленні прицілу", – переконаний Іван Гецко.

Суперника в плей-офф збірна України дізнається вже незабаром, 26 листопада, а матчі відбудуться у березні 2022 року.