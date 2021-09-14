Петраков незадоволений своїм дебютом на чолі збірної: у всьому винна одна помилка

Збірна України під керівництвом Олександра Петракова зіграла три матчі – проти Казахстану, Франції та Чехії. Всі вони завершилися з нічийним рахунком.

Нічия проти чемпіонів світу – доволі хороший результат. Втрата перемоги у товариському матчі з Чехією для Олександра Петракова теж не стала трагедією. А от втрачені очки у Казахстані залишили негативний осад від початку роботи зі збірною.

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На скільки відсотків задоволений собою? Я не звик рахувати відсотки, але не дуже задоволений. Перш за все, через втрату двох очок у Казахстані. На все інше можна закрити очі,

– переконаний Петраков.

Нагадаємо, Олександр Петраков очолив національну збірну України наприкінці серпня, хоча Шевченко оголосив про припинення контракту ще на початку місяця.

Попереду фахівця очікують три вирішальні матчі у відборі на чемпіонат світу в Катарі – на виїзді проти Фінляндії та два поєдинки з боснійцями. Обидві команди є нашими прямими конкурентами у боротьбі за путівки на Мундіаль, тому "жовто-синіх" у всіх матчах буде влаштовувати лише перемога.